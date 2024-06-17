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Kırşehir'de 197 kişi kurban keserken hastanelik oldu.

Kırşehir'de Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kurban keserken hafif yaralanan 197 kişi hastanelere başvurdu. Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı ya da ambulansla sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Parmak, el, kol, bacak yaralanmalarıyla gelen vatandaşlar ayaktan tedavi şekliyle kısa sürede taburcu edildi. - KIRŞEHİR