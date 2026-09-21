Kırşehir\'de 28 yıl 1 ay 14 günlük kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kırşehir'de 28 yıl 1 ay 14 günlük kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmada 28 yıl 1 ay 14 günlük kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kırşehir'de hakkında 28 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 26 yıl 24 ay 44 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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