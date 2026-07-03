Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili davada 4 kamu görevlisine hapis cezası - Son Dakika
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Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili davada 4 kamu görevlisine hapis cezası

Kırşehir\'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili davada 4 kamu görevlisine hapis cezası
03.07.2026 19:55  Güncelleme: 20:08
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Kırşehir'de 2022'de iki gencin öldürülmesiyle ilgili davada, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve 3 kamu görevlisi 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'de 2022 yılında sevgili oldukları belirtilen iki kişinin öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun da bulunduğu 4 kamu görevlisi, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'de görülen davada, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş ve Özel Güvenlik Birimi Sorumlusu Emre Dalkılıç hakkında karar açıklandı. Sanıklara, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3'er ay hapis cezası verildi. Kararın, istinaf incelemesinin ardından kesinleşeceği veya kaldırılabileceği belirtildi.

Olay, 27 Mart 2022 tarihinde Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Kırşehir Belediyesinde görevli özel güvenlik personeli Şefik Ekici ile Sami Aydoğan'ın, sevgili oldukları belirtilen Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) kendilerini polis olarak tanıtarak araçtan indirdiği, cop ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdiği belirlendi. İki genç daha sonra Kızılırmak Nehri kıyısına götürülerek tabancayla vuruldu ve nehre atıldı. Şeyma Demir'in cansız bedeni 3 gün sonra, Hasan Aydoğan'ın cenazesi ise 77 gün sonra bulundu.

Cinayet davasında yargılanan iki sanık, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma kapsamında olayda kullanılan cop ve kelepçelerin belediyeye ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, güvenlik ekipmanlarının denetimi ve personelin görevlendirilmesine ilişkin ihmaller nedeniyle belediye yöneticileri hakkında da dava açılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Kırşehir, Cinayet, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili davada 4 kamu görevlisine hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili davada 4 kamu görevlisine hapis cezası - Son Dakika
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