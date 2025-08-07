Kırşehir'de güvenlik güçlerinin Temmuz ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklanan Temmuz ayı asayiş raporuna göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet ve Jandarma birimleri terörle mücadele çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğünü vurguladı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?