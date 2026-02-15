Kırşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökerildi - Son Dakika
Kırşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökerildi

Kırşehir\'de Dolandırıcılık Çetesi Çökerildi
15.02.2026 21:02
Kırşehir merkezli 9 ildeki dolandırıcılara yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir merkezli 9 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşlardan altın ve ziynet eşyalarını alan suç şebekesine yönelik çalışma başlatıldı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik üç farklı tarihte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kırşehir merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Muğla, Gaziantep ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyaları ise sahiplerine iade edildi.

Kendisini polis, asker ya da savcı olarak tanıtıp para ve altın talep eden kişilere yönelik operasyonların süreceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Kırşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

