Kırşehir'de eski belediye başkanının selamlama pankartı yakıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de eski belediye başkanının selamlama pankartı yakıldı

Kırşehir\'de eski belediye başkanının selamlama pankartı yakıldı

Kırşehir'in Özbağ Beldesi'nde eski belediye başkanının belde girişinde yer alan selamlama pankartı yakıldı. Pankartın kimler tarafından yakıldığı henüz belirlenemedi.

08.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
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Kırşehir'in Özbağ Beldesi'nde eski belediye başkanının belde girişinde yer alan selamlama pankartı yakıldı.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından MHP'den BBP'ye geçen belde belediyesinde eski başkan tarafından asılı tutulan 'Beldeye Hoş Geldiniz' yazılı pankart yakıldı. Kimler tarafından yakıldığı henüz belirlenemeyen pankart ile ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de eski belediye başkanının selamlama pankartı yakıldı - Son Dakika

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