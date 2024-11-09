Kırşehir'de İş Kazası: İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de İş Kazası: İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir\'de İş Kazası: İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir'de lastik fabrikasında çatıdan düşen işçi Murat Güzel, cenaze namazının ardından defnedildi.

09.11.2024 14:36
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Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığına defnedilen Murat Güzel için helallik istendi. Mesai arkadaşlarının katılım gösterdiği namaz öncesinde Güzel ailesi cami avlusunda taziyeleri aldı.

Hayatını kaybeden Güzel; Petlas Lastik Sanayi A.Ş.'de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştükten sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de İş Kazası: İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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