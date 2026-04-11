Kırşehir\'de Kaza: 6 Yaralı

Kırşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı yolu üzerinde seyir halindeki 35 AKY 078 ve 40 ACJ 640 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 40 ACJ 640 plakalı aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR