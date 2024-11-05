Kırşehir'de 'angut' besleyen şahıs gözaltına alındı
Ele geçirilen 5 anguta el konuldu
KIRŞEHİR - Kırşehir'de koruma altında olan angut cinsi kuş besleyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 5 kuşa el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; kentte yaşayan Ö.Ç.'nin koruma altında bulunan kuşları beslediğini ve satışını yaptığını belirledi. Evin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde bulunan 5 angut cinsi kuşa da el konuldu.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de Koruma Altındaki Angutlara Operasyon - Son Dakika
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