Kırşehir'de aç kalan kurtlar köye indi
KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de aç kalan kurtlar, yerleşim yerine indi.
Gece saatlerinde köy yakınlarında yiyecek arayan kurtlar, köylüleri tedirgin etti. Mandıranın çevresinde dolaşan kurtlar, bir süre sonra gözden kayboldu. Bir mandıranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların yolda yürüdüğü anlar kaydedildi.
Olayla ilgili herhangi bir zarar bildirilmezken, köy halkı özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de Kurt Alarmı - Son Dakika
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