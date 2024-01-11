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Kırşehir'de Sibergöz-12 operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sibergöz-12 operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İddialara göre, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirtilen şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S isimli zanlılar tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol veya serbest bırakıldı.

Kırşehir\'de Sibergöz-12 operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
11.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:16
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Kırşehir'de "Sibergöz-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D. ve N.M.İ. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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