Kırşehir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve silah parçalarının yasa dışı satışının önlenmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yeri ve ikamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 705 adet çeşitli çaplarda fişek, 14 adet tabanca gövdesi, 12 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca kabzası, 1 adet namlu, 11 adet şarjör ve 20 adet tüfek parçası ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan O.Ç. hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR