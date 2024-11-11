Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Kırşehir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 şüpheli adliyeye gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

11.11.2024 18:04
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Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavga sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği olayın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga sonucunda M.İ.'yi öldüren ve R.Ö.'yü ağır yaralayan U.K., M.K., İ.Y. ve H.O. isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, Kırşehir, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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