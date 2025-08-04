Kırşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olayın aile içi husumet ve para nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Olay, Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan ve dün daha önceden aralarında husumet bulunan A.A.'nin ailesinin evine giden şahıslar, "15 milyon TL vermezseniz oğullarınızdan birini vuracağım" tehdidinde bulundu. Bugün şüpheli H.K., Aşıkpaşa Bulvarı üzerinde A.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - KIRŞEHİR