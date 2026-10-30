Kırşehir\'de suç içerikli 310 internet adresine erişim engeli kararı verildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç teşkil eden içeriklerin bulunduğu 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

Yürütülen incelemelerde; yasa dışı bahis, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına yönelik tespitler yapıldı Yapılan incelemeler sonucunda, suç teşkil ettiği değerlendirilen toplam 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, internet ortamında suç teşkil eden içeriklerle mücadele edilmesi ve vatandaşların dijital ortamda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.