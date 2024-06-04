Kırşehir'de tehdit ve taciz iddiasıyla ev hapsinde olan akademisyen - Son Dakika
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Kırşehir'de tehdit ve taciz iddiasıyla ev hapsinde olan akademisyen

Kırşehir'de yaşayan bir akademisyen, eski öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajları aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Duruşma sonrası yaşadığı süreci anlatan akademisyen, 2,5 yıldır tehdit mesajları aldığını ve 7 aydır evinde esir olduğunu belirtti. Şahsa verilen cezanın istinafa gönderileceğini söyleyen akademisyen, yetkililerden yardım istedi.

04.06.2024 19:48
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Kırşehir'de tehdit ve taciz edildiğini iddia eden bir akademisyen, yaşadığı süreci anlatarak, 7 aydır evinde esir olduğunu belirtti.

İddiaya göre, üniversitede görev yapan akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek, eski öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajı aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bugün Kırşehir Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası yaşadığı süreci anlatan Gürlek; her çarşıya indiğinde elleri titreyerek eve çıktığını ve 2,5 yıldır maillerinde ve sosyal medyasında tehdit mesajları olduğunu söyleyerek, "Tehdit mesajları atan şahsa 1 yıl ceza verildi ama istinafa gönderilecek. Ben her çarşıya indiğimde ise izleme merkezi beni arayacak. Hastalıklı şahıs 2,5 yıldır evimize geldi, cep telefonlarımızı buldu, bizleri tehdit etti. Şahsın yaptığı her şeyde savcılığa verildi. Kurum e-postalarımızda yüzlerce hakaret ve şantaj mesajları var" dedi.

"7 aydır evimde tutsağım"

Hukuki yolları denediklerini aktaran akademisyen, "Şahıs soruşturma ve şikayeti geri çekmemiz için bizden 100 bin lira istiyor. Tacizci ise sokakta geziyor. Ben evimdeyim. İnsanca yaşam hakkımı istiyorum. Öldüğümde mi cezaevine girecek ve ben haber olacağım. Emniyet Müdürlüğündeki polisler bizleri canla başla korumaya çalışıyor. Daha ne yapsınlar. Karakola iniyorum ve izleme merkezi arıyor hocam yakınınızda diyor. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek'e destek için gelen ve yanından biber gazını ayırmadığını belirten başka bir akademisyen ise her an tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ve koruma amaçlı biber gazı taşıdığını aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de tehdit ve taciz iddiasıyla ev hapsinde olan akademisyen - Son Dakika

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