Kırşehir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 kolye ve 6 küpe ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 kolye ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kolye ve 6 küpe ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y. isimli şüpheli hakkında, 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.