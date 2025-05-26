Kırşehir\'de Tarihi Eser Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69 adet sikke ile 13 adet tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın kullandığı araç takibe alındı. Kırşehir-Akpınar yolu üzerinde kurulan yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69 adet sikke ve 13 adet obje ele geçirildi.

Araç sürücüsü D.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu. - KIRŞEHİR