Kırşehir\'de Tarihi Eser Operasyonları: 471 Obje Ele Geçirildi, 45 Kişi Yakalandı

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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde yapılan 19 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, duvar kırıcı, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirilirken, 45 şahıs da yakalandı.

Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KIRŞEHİR