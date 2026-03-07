Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu

Kırşehir\'de Tefecilik Operasyonu
07.03.2026 18:39
Jandarma, tefecilik iddiasıyla 3 kişiye adli işlem başlattı, birçok delil ele geçirildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiye adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, H.Y., Y.E.Y. ve H.Y. adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda; 45 tapu senedi, 22 senet, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 alacak-verecek defteri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kırşehir, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

