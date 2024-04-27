Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir\'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 14:32
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat'ın Yerköy ilçe yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. 06 DOE 049 plakalı M.Ç. idaresindeki otomobil, tali yoldan çıkan 40 NC 278 plakalı Bekir Önal yönetimindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bekir Önal ile yanında yolcu olarak bulunan Melek Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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