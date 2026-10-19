Kırşehir\'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 142 bin 600 boş makaron ele geçirildi

Kırşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 142 bin 600 boş makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 2 tütün doldurma ve sarma makinesi, 30 bin doldurulmuş makaron, 142 bin 600 boş makaron ile 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. M.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda 142 bin 600 makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bir kişinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 tütün doldurma ve sarma makinesi, 30 bin doldurulmuş makaron, 142 bin 600 boş makaron ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili M.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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