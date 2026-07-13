Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
13.07.2026 17:27
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Polis, Kırşehir'de 189 gram uyuşturucu ele geçirip Y.A.'yı tutukladı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 189 gram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında Y.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 189 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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