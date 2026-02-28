Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu
28.02.2026 18:05
Kırşehir'de düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirerek Kırşehir genelinde ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç., B.T., E.D. ve Ş.E. yakalandı. Şüphelilere ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 5,59 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 0,95 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen A.K., M.T., A.K., K.A., R.Ç., Ü.Ç. ve B.T. serbest bırakılırken E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Narkotik, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

3. Sayfa

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
