Kırşehir\'deki Ahi Çarşısı\'nda özel birey, intihar girişiminde bulunurken kurtarıldı

Kırşehir'de Ahi Çarşısı'nda merdivenlerin bulunduğu bölüme çıkan ve intihar girişiminde bulunan özel birey emniyet birimleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Ahi Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, engelli olduğu öğrenilen E.Ö.'nün merdivenlerin bulunduğu bölümde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından havalı minder açıldı. Emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. İtfaiye aracıyla merdivenlerden indirilen E.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ö., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.