Kırşehirli Besici Çiftliğinde Kurt Saldırısı

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Kırşehirli besici çiftliğine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Mandıraya giren besici, 25 koyununu parçalanmış halde buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki mandırada meydana geldi. Besici Ali Eroğlu mandırasına kurt girdiğini iddia ederek, Kurban Bayramı öncesinde zararının 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. Sabah mandırasına gittikten sonra gördüğü manzarayı anlatan Eroğlu, "Ağıla geldiğimde koyunların parçalarını buldum. 20-25 koyun parçalanmış, 25 civarında koyunum da kayıp. Tek isteğim yetkililerin yaşadığım durum karşısında bana yardımcı olmaları" dedi.

Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR