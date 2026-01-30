Van\'da zorlu hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde kırsal mahallede rahatsızlanan kalp hastası ve yüksek ateşi bulunan vatandaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 98 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker'in aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Mahalle yoluna çığ düşmesi nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca devreye giren belediye ekipleri, yola düşen karları temizleyerek, ambulansların mahalleye ulaşmasını sağladı.

5 saat süren zorlu mücadele ile 2 hastaya ulaşıldı

Yaklaşık 5 saat süren zorlu bir çalışma ile akşam saatlerinde mahalleye ulaşan ekipler, yer yer 1.5 metreyi aşan karda güçlükle ilerledi. Hastalara güçlükle ulaşabilen ekipler, ilk müdahalelerini burada yaparak, iki hastayı da Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İran sınırında bulunan ve etrafı yüksek dağlarla çevrili olan yaklaşık 500 nüfuslu Sualtı Mahallesi çetin kış şartları ile biliniyor. - VAN