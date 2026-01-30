Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu

Van\'da zorlu hasta kurtarma operasyonu
30.01.2026 17:30  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesindeki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası ve yüksek ateşi olan genç hastaya, kar engeline rağmen sağlık ekipleri 5 saat süren zorlu bir çalışmayla ulaştı.

Van'ın Başkale ilçesinde kırsal mahallede rahatsızlanan kalp hastası ve yüksek ateşi bulunan vatandaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 98 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker'in aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Mahalle yoluna çığ düşmesi nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca devreye giren belediye ekipleri, yola düşen karları temizleyerek, ambulansların mahalleye ulaşmasını sağladı.

5 saat süren zorlu mücadele ile 2 hastaya ulaşıldı

Yaklaşık 5 saat süren zorlu bir çalışma ile akşam saatlerinde mahalleye ulaşan ekipler, yer yer 1.5 metreyi aşan karda güçlükle ilerledi. Hastalara güçlükle ulaşabilen ekipler, ilk müdahalelerini burada yaparak, iki hastayı da Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İran sınırında bulunan ve etrafı yüksek dağlarla çevrili olan yaklaşık 500 nüfuslu Sualtı Mahallesi çetin kış şartları ile biliniyor. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Başkale, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:47:22. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.