Kişisel Verilere İzinsiz Erişim Operasyonu: 12 Gözaltı
Kişisel Verilere İzinsiz Erişim Operasyonu: 12 Gözaltı

21.04.2026 08:44
9 ildeki operasyonlarda kişisel verileri ele geçiren 12 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren şahıslara yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği TSG adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2026 tarihinde Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 12 adreste yapılan operasyon faaliyeti neticesinde 12 şüpheli (4 yetişkin, 8 suça sürüklenen çocuk) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler 20 Nisan 2026 tarihinde işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 11 şüpheli (3 yetişkin, 8 SSÇ) "Siber Güvenlik Yasasına muhalefet, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilip Yayılması, Bilişim Sistemini Engelleme, Verileri Bozma Yok Etme" suçlarından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Advertisement
