Kıskaç-22 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kıskaç-22 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Kıskaç-22 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-22' operasyonları kapsamında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulunan şüphelilerin örgütün farklı yapılanmalarında yer aldığı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Operasyonlar sırasında ise döviz, Türk Lirası, altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

16.07.2024 09:49
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22 operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde 'Adliye Mahrem' yapılanması, 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ve 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskaç-22 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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