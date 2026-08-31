Kıyıköy\'de Boğulma Olayı: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize giriş yasağına rağmen denize giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 23 yaşındaki B.A. denize giriş yasağı bulunmasına rağmen kardeşiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra kardeşlerden biri denizde boğulma tehlikesi geçirirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda B.A.'nın denizden cansız bedeni çıkarıldı. Diğer kardeşin ise olayın ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

B.A.'nın cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.