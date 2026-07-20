Kız arkadaşıyla tartışan genç fenalaştı

Eskişehir'de kız arkadaşıyla tartışan genç aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

TARTIŞMANIN SONU HASTANEDE BİTTİ

Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Faik Sokak'ta bulunan bir evde, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan genç aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının desteğiyle yürüyen ve sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu görülen genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.