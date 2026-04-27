Kız kardeşini kafede bir erkekle görünce ortalığı birbirine kattı

Bolu'da kafede kız kardeşini bir erkekle otururken gören ablanın çıkardığı tartışma sonrası polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki bir vatandaşın da müdahil olduğu olayda kaçan kişiden şikayetçi olan kadın, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, belediye binası yanındaki iş merkezinin bitişiğinde yer alan kafede kız kardeşini bir erkekle otururken gören kadın duruma tepki gösterdi. Masaya giderek şahıslara bağırmaya başlayan abla ile yanlarındaki kişi arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan ve olaya dahil olan çevredeki bir vatandaşın da ablaya destek vermesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi panikleyerek kafeden uzaklaştı.

Kadının çığlıklarını duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan kişiden şikayetçi olan kadın ile tartışmaya müdahil olan vatandaş, ifadelerine başvurulmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU