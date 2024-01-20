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Kız kardeşini sokak ortasında dövdü...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kız kardeşini sokak ortasında dövdü...O anlar kameralara yansıdı

Adana'da bir kişi kız kardeşini sokak ortasında dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kız kardeşinin önünü kesip sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirip o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Kadının feryatları üzerine çevre esnafı genç kadını ağabeyinin elinden kurtardı. Ağabey ve kız kardeşi daha sonra polis gelmeden bölgeden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı.

Kız kardeşini sokak ortasında dövdü...O anlar kameralara yansıdı
20.01.2024 - 20:43,
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Kız kardeşini sokak ortasında dövdü...O anlar kameralara yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi kız kardeşini sokak ortasında dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kız kardeşinin önünü kesip sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirip o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Kadının feryatları üzerine çevre esnafı genç kadını ağabeyinin elinden kurtardı. Ağabey ve kız kardeşi daha sonra polis gelmeden bölgeden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı.

Kaynak: İHA
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Adana, Güvenlik, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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