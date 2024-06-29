Kızık Yaylası'nda Yayla Evi Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kızık Yaylası'nda Yayla Evi Alev Alev Yandı

Bolu'da Kızık Yaylası'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda, 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, yayla sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

29.06.2024 00:29
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Yayla evi alev alev yandı

BOLU - Bolu'da Kızık Yaylası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan iki katlı ahşap ev, alev alev yandı.

Yangın, saat 18.00'da Aladağlar mevkiinde bulunan Kızık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ahşap evin tamamını sardı. Yangını gören yayla sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızık Yaylası'nda Yayla Evi Alev Alev Yandı - Son Dakika

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