Kızılbük\'te Güvenlik ile Çevreciler Arasında Gerginlik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızılbük Termal Proje Sahası'na gelen bir grup, proje alanına zorla girmeye çalıştı. Alanda görevli özel güvenliklerle tartışan gruptaki bazı kişilerin güvenlik görevlisini itekleyerek tokat attığı belirtildi. Cep telefonu kamaerasına yansıyan görüntüler de izleyenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre; Kızılbük Termal Proje Sahası'na gelen ve kendilerini çevreci olarak tanıtan bir grup proje alanına izinsiz olarak girmeye kalkıştı. Burada görevli olan özel güvenlik görevlileriye tartışan grup üyeleri ile güvenlikçiler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri izinleri olmadığı için grubun içeri girmemesini istedi. Bu sırada bölgeye gelen şahsılardan bazıları sürgülü kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Yaşanan gerginlikte gruptakilerden biri güvenlik görevlisini tokatladı. Küfür ve hakarete uğrayan güvenlik görevlilerinin zaman zaman fiziki saldırıya uğradığı olay kameralara böyle yansıdı.

Olayın yaşandığı bölgenin, resmi protokolle güvenliği Kızılbük'e devredilmiş bir alan olduğu bildirildi. Şirket yetkilileri, girişin hukuka uygun şekilde korunduğunu ve grubun bu gerçeği bilerek olay çıkardığını iddia etti.

Olay sırasında sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir güvenlik görevlisine tokat atıldığı görülürken yaşananlar tepki topladı. - MUĞLA