Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Fatih Oral'ın karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın karıştığı trafik kazasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, sürece ilişkin resmi makamlar dışında yapılan bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesini istedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, Kızılcahamam AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın 22 Haziran'da karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Acar, açıklamasında, Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği kaza sonrasında Meclis Üyesi Oral tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak sağlık ekiplerince haber verildiğini ve olay yerine gelen ekiplerce gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef, yapılan tüm müdahalelere rağmen Alper Yusuf Polat evladımız hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında Meclis Üyemiz Fatih Oral'ın yanında eşi ve iki çocuğu da bulunmakta olup, kazanın ardından başlatılan adli süreç kapsamında tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Yaşanan bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Alper Yusuf Polat evladımıza Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konu adli makamlara intikal etmiş olup, yargı süreci devam etmektedir. Sürece ilişkin resmi makamlar dışında yapılan bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." - ANKARA