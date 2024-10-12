Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı

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Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi usta isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni dizi ''Kızılcık Şerbeti'', son bölümünde toplumsal olaylara dikkat çekti. Narin Güran ve İkbal Uzuner'in hikayeleri üzerinden artan şiddet ve taciz olaylarına vurgu yapan dizi, izleyicilere önemli mesajlar verdi.

12.10.2024 16:03
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Başrollerini Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi usta isimlerin paylaştığı reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, son bölümünde toplumsal olaylara vurgu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Dizi, Narin Güran ve İkbal Uzuner'in yaşadıkları üzerinden gün geçtikçe artan şiddet ve taciz olaylarına dair önemli mesajlar verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Son bölümde Kıvılcım ve Sönmez karakterlerinin, son dönemde yaşanan Narin Güran'ın açıklanamayan ölümü, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cinayeti ile birlikte, sokakta bir genç kadının iki erkek tarafından taciz edilmesi gibi toplumsal olayları tartıştıkları sahne sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddetin artması, birçok bireyin can güvenliği konusundaki endişeler bir kez daha ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Kültür Sanat, Evrim Alasya, Narin Güran, 3-sayfa, Toplum, Müzik, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    bir sen eksiktin 0 0 Yanıtla
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