Kızılırmak'a Düşen Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kızılırmak'a Düşen Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

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Kayseri'de iş makinesini temizlerken Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucunda gencin bedenine ulaşılması, aileyi derin bir acıya boğdu.

08.04.2025 16:22  Güncelleme: 16:27
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İş makinesini temizlerken Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iş makinesini temizlerken dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düşüp kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunören Mahallesi'nde M.Ö.; iddiaya göre dün öğle saatlerinde iş makinesini temizlediği sırada dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. M.Ö.'nün bulunması için olay yerine 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile 1 arama kurtarma köpeği yönlendirildi. Ayrıca Sarıoğlan itfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden toplam 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi, Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri ve İHH ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda nehirde kaybolan M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızılırmak'a Düşen Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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