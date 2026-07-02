Kızılırmak'ta Suya Kapılan İşçi Aranıyor

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta suya kapılan 2 mevsimlik işçiden biri kurtarılırken diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'a çalışmak için giden ve serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 mevsimlik işçi suya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Suya kapılan 2 kişiden biri ekipler tarafından kurtarılırken diğerini arama çalışmaları sürüyor. - SİVAS