Kızıltepe'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'nde Muhammed B. (2), 3. kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN