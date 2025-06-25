Kızıltepe\'de Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Boztepe Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen beton mikseri ile 42 AJG 336 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 23 yaşındaki Azad Hasar ve 44 yaşındaki Nurettin Sezgin hayatını kaybettiğini, Zahit Erboğan'ın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Erboğan ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN