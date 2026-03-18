Kızıltepe\'de Mobilya Dükkanında Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir mobilya döşemecisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde mobilya döşemecisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN