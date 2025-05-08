Mardin\'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40), okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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