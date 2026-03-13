Kızıltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin, 2.06 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
