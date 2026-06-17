Kızıltepe'de Yangın: 40 Dönüm Buğday Zarar Gördü - Son Dakika
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Kızıltepe'de Yangın: 40 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Kızıltepe\'de Yangın: 40 Dönüm Buğday Zarar Gördü
17.06.2026 16:26
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındaki yangında 40 dönüm alan zarar gördü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kızıltepe, 3. Sayfa, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de Yangın: 40 Dönüm Buğday Zarar Gördü - Son Dakika

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