Kızıltepe\'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 3 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.