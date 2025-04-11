Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu - Son Dakika
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Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

Muğla'da yaşayan tekne kaptanı Ömer Deniz Kocadon, kızının arkadaşı B.Y.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocadon, kızı ve onun arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği bir mekandan evine döndükten sonra, kızının uyumasının ardından iddiaya göre B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu.

11.04.2025 08:38
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Bodrum'da yaşayan 40 yaşındaki kaptan Ömer Deniz Kocadon, kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran 2024'te kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti. Kocadon, gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca Mahallesi'ndeki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz Kocadon, kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

'İFTİRAYA UĞRADIM'

Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz Kocadon'ı gözaltına aldı. Kocadon, ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran 2024'te adliyeye sevk edilen Ömer Deniz Kocadon, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 YIL CEZA ALDI

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tutuklu sanık Kocadon, 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra avukatları katıldı. Avukatların ve tutuklu sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Ömer Deniz Kocadon'a 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

Kararın ardından Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bugün suça maruz bırakılan çocuk ile birlikte gerçek adalet mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bırakmış bulunuyoruz. Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçların yargılanması sürecinde karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, dirençle ve kararlılıkla çocuğun mücadelesinde yerimizi aldık. Bu davada, olay tarihinde 39 yaşındaki bir yetişkin erkeğin, 16 yaşındaki bir çocuğa karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar suçu karşısında, failin kendi yakınları tarafından başlatılan tüm yıldırma, karalama ve yalnızlaştırma kampanyalarına rağmen, mağdur çocuk ve annesi asla sessiz kalmadı ve hukuk mücadelesinden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Ömer Deniz, 3-sayfa, Güncel, Muğla, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abuzer Kadayıf:
    Sorsan chp lidir Ağzını açsa siyasal islam sayılsal islam vs gibi cümleler kurar mk çocuğu 10 20 Yanıtla
  • 2129816:
    asın suçu sabitse 18 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dünkü İzmirdeki yasak aşk cinayeti ayakkabı kamyonetinde öldürülen adam geldi aklıma kesim sıkıntılı kesim her yol var maşallah 9 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tank palet fabrikası der Türkiye’de tarım yok der Herşey gğzel olacu der Al sana tarım mk 5 5 Yanıtla
  • zaman123:
    kocadon? 5 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi normal 6 0 Yanıtla
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