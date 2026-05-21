KKTC'de Embriyo Kaçakçılığı: 3 Tutuklama

21.05.2026 19:13
KKTC'de Ercan Havalimanı'nda 4 embriyo ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kişi tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir kişinin bagajında 4 embriyonun tespit edildiği olayda "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanan şahsın ardından, 2 şüpheli daha tutuklandı.

KKTC'nin Ercan Havalimanı'nda bir kişinin embriyo tankı içindeki 4 embriyo ile yurt dışına çıkış yapılmak istendiğinin tespit edildiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu durumun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayla bağlantılı 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanan 24 yaşındaki Y.M.G.'nin ardından, F.Y.G. ile N.B.T. de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleye ilişkin ifade veren polis memuru Afet Olgan, zanlı Y.M.G.'nin 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'nda "Kale 8" olarak bilinen polis kontrol noktasında durdurulduğunu belirtti. Polis, zanlının beraberinde bulunan "Life Parcel" ibareli embriyo tankında, 4 ayrı tüp içerisinde toplam 4 embriyo bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti. Olgan, söz konusu embriyoların yetkili makamdan izin alınmadan KKTC'den çıkarılmak istendiğinin belirlendiğini ve zanlının bu nedenle tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın devamında embriyoların başkent Lefkoşa'daki bir tüp bebek merkezi aracılığıyla temin edildiğinin öğrenildiğini aktaran polis, embriyoların KKTC dışına çıkarılması için yetkili makamlardan herhangi bir onay bulunmadığını, yalnızca bir başvuru yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Embriyoların emare olarak alındığı belirtildi.

Polis, zanlı Y.M.G.'nin gönüllü ifade verdiğini, Sağlık Bakanlığı nezdindeki soruşturmada da ilgili başvurunun henüz onaylanmadığının ortaya çıktığını ifade etti. Yürütülen ileri soruşturmada F.Y.G.'nin talimat verdiği, N.B.T.'nin ise izin sürecinde rol aldığı yönünde deliller elde edildiğini belirten polis, iki zanlının da 20 Mayıs tarihinde tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede sunulan ifadeyi değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

İsrail ile bağlantı iddiası

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedilmişti. Şüpheli Y.M.G.'nin İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edilmişti.

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
