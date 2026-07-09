KKTC'li Kadının 6 Milyonluk Çantası Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'li Kadının 6 Milyonluk Çantası Bulundu

KKTC\'li Kadının 6 Milyonluk Çantası Bulundu
09.07.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp çanta, güvenlik kamerası incelemesiyle bulunup şüpheli gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden(KKTC) yakınlarını ziyaret için Samsun'a gelen bir kadının, içinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan kayıp çantası, polis ekiplerinin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu bir şahsın evinde bulundu. Çantayı yolda bulduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KKTC'den aracıyla Samsun'a gelen K.A.(29), 1 Temmuz tarihinde aracını Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne park ettikten sonra içinde pırlanta yüzük ve kolyelerden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantasının kaybolduğunu fark etti. Çantanın araçtan mı çalındığını yoksa dışarıda mı unuttuğunu hatırlayamayan genç kadın, 2 Temmuz'da polise başvurarak yardım istedi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aracın en son park edildiği Karşıyaka Mahallesi'nde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, bir kişinin elinde çantayla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Canik polisi çantayı alan kişinin E.D.(34) olduğunu belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada kayıp çanta ile birlikte yaklaşık 6 milyon lira değerindeki pırlanta yüzük ve kolyeler ele geçirildi. Ziynet eşyalarının bir kısmının çantada, bir kısmının ise evde bulunan kasada olduğu öğrenildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan E.D. ifadesinde çantayı yolda bulduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Kıbrıs, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'li Kadının 6 Milyonluk Çantası Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'li Kadının 6 Milyonluk Çantası Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.