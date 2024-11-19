İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik

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Erdoğan\'dan G20 Zirvesi\'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var

İstanbul Sefaköy'de bir parkta kaydedilen görüntü akıllara durgunluk verdi. Görüntüde bir erkek şahıs, yanına oturan başka bir erkeğe "Eşcinselim" diyerek cinsel birliktelik teklif etti.

Dün de Küçükçekmece Sefaköy metro durağının yanındaki parkta iki şahıs çevredekilere aldırış etmeden dudak dudağa öpüşmüştü. İki gün arayla aynı ilçede yaşanan bu iki olay "Sefaköy'de neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.